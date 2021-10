United: Solskjaer conferma a tempo. Conte deve aspettare

PANCHINA BOLLENTE

La dirigenza dei Red Devils è intenzionata a tenere l'allenatore norvegese almeno fino a dicembre

In Italia sarebbe stato già cacciato senza troppi ripensamenti. In Inghilterra, invece, Chelsea a parte, si fa molta più fatica a interrompere un progetto tecnico. E' questa mentalità, oltre a un contratto oneroso fino al 2024, a continuare a tenere Solskjaer sulla panchina del Manchester United nonostante un avvio di stagione quantomeno discutibile, soprattutto se si pensa alla rosa a disposizione e ad acquisti di altissimo livello come quelli di Varane, Sancho e Cristiano Ronaldo.

I dirigenti dei Red Devils hanno deciso di confermarlo almeno fino a dicembre, al termine di un mese di fuoco che inizia con la trasferta di Londra contro il Tottenham di sabato, prosegue con quella di Bergamo in Champions, il derby con il City, lo scontro con il Watford di Ranieri, la partita con il Villarreal e si conclude con il Chelsea a Stamford Bridge a fine novembre. Solskjaer, insomma, resta ma è quasi certo di non essere più il punto fermo di un progetto a lunga scadenza. Oltre ai risultati, sono i rapporti con i giocatori il vero problema del tecnico norvegese. Ronaldo lo ha già delegittimato in più di un'occasione, tra garanzie del posto da titolare e gesti di stizza rivolti alla panchina, e Pogba, escluso dall'undici titolare contro il Liverpool ed espulso una volta entrato, si è scusato con i compagni ma ha voluto evitare ogni contatto con l'allenatore.

La dirigenza dello United e Antonio Conte hanno già avuto un primo contatto. Gli unici punti da definire sono quelli legati allo staff, che il tecnico leccese vorrebbe trasferire totalmente a Manchester. I Red Devils hanno comunque vari piani B. Zidane sembra più lontano, dopo che avrebbe espresso delle perplessità verso un futuro in Premier. Sempre caldi anche i nomi di Rodgers, che ha un contratto in corso con il Leicester, e ten Hag, allenatore dell'Ajax.