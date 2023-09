Union, Bonucci: "Forse la mia ultima stagione, poi farò l'allenatore"

UNION BERLINO

Il difensore in conferenza stampa: "Potevo scegliere tra la Lazio e l'Union"

Intervenuto in conferenza stampa, Leonardo Bonucci è tornato sul suo trasferimento in estate all'Union Berlino. "Avevo due opzioni la possibilità di scegliere tra Lazio e Union Berlino. Alla fine di agosto ho scelto l’Union Berlino - dichiarato il difensore ex Juventus -. Ho guardato le prime due partite di Bundesliga ed ero molto felice di venire qui per l’atmosfera, i tifosi, la squadra. Poi ho parlato con l’allenatore e ho deciso di accettare l'offerta dell'Union per vivere quella che forse sarà la mia ultima stagione".

Bonucci ha scelto di emigrare in Germania pensando già al suo futuro, che sarà comunque sempre sul rettangolo verde: "Ho giocato 20 anni in Italia e penso che questa decisione sia molto importante perché a fine carriera voglio fare l’allenatore. Credo che questa decisione mi apra la mente su diverse cose come lo stile di vita e i metodi di allenamento, cose completamente diverse in Germania rispetto all’Italia".

L'esordio in campionato contro l'Hoffenheim non è stato dei migliori, con un rigore causato e tante altre sbavature. Abituarsi a un altro calcio e a un nuovo stile di vita non è facile per nessuno, ma Bonucci ha esperienza e qualità per venirne fuori. E magari convincere Spalletti a regalargli una maglia al prossimo Europeo prima di appendere gli scarpini al chiodo e inseguire un nuovo sogno di diventare allenatore.