Ufficiale, il Pocho Lavezzi annuncia il ritiro dal calcio giocato

L'ex attaccate del Napoli, Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato all'età di 34 anni. Lo ha fatto con un messaggio, pubblicato anche sui social, prima dell'ultima della partita giocate con il club cinese dell'Hebei CFFC. "Sarà la mia ultima partita come calciatore professionista. Sono stato molto felice all'interno del campo, me ne vado sentendomi utile! Grazie a tutti per tanto affetto", ha scritto Lavezzi, che nei suoi 3 anni e mezzo in Cina ha segnato 35 gol.

Con la maglia del Napoli dal 2007 al 2012, il Pocho è stato uno degli idoli dei tifosi partenopei e con la maglia azzurra ha collezionato 156 presenze, segnato 38 gol e vinto una Coppa Italia. Con la nazionale Argentina invece 51 presenze, con 9 gol, e il secondo posto ai Mondiali del 2014.

i tifosi cinesi, in occasione della sua ultima partita, hanno omaggiato il Pocho con un commovente striscione (“Le leggende non muoiono mai, non saranno mai dimenticate”), mentre quelli napoletani sui social chiedono a gran voce una partita di addio al calcio al San paolo.