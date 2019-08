Uefa: Messi batte Ronaldo, è suo il gol più bello della stagione

LA SFIDA INFINITA

E' di Leo Messi il gol più bello della stagione 2018-2019 secondo la Uefa. I lettori, infatti, hanno premiato la magistrale punizione del fuoriclasse del Barcellona nella semifinale d'andata contro il Liverpool vinta per 4-1 dai blaugrana. Al secondo posto nell'ordine il gol di Cristiano Ronaldo in Juventus-Manchester United 1-2 (fase a gironi di Champions League del 7 novembre 2018) e la rete di Danilo in Portogallo-Serbia 1-1 (qualificazioni europee del 25 marzo 2019).

Per la Pulce, da quando è stato istituito il premio nel 2015, si tratta del terzo trionfo. Nell'albo d'oro succede proprio all'eterno rivale, premiato per la splendida rovesciata alla Juventus con la maglia del Real Madrid. Nel 2017 i lettori avevano premiato un altro juventino, Mario Mandzukic, per il gol al Real Madrid nella finale di Cardiff. Una perla che si è poi rivelata inutile, un po' come la punizione di Messi ad Alisson, visto che poi il Liverpool è stato autore di una rimonta pazzesca ad Anfield (4-0 dopo l'1-4 dell'andata).