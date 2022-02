Ucraina, De Zerbi e il suo staff sono atterrati in Italia

L'allenatore dello Shakhtar in salvo: "Felici solo quando il popolo ucraino sarà libero"

L'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, e i componenti italiani dello staff della squadra ucraina sono tornati in Italia con un volo dall'Ungheria. De Zerbi era stato evacuato ieri dalla capitale Kiev, finita sotto assedio da parte dell'esercito russo. Il tecnico ex Sassuolo al momento della partenza dopo essere transitato dalla Romania ha anche lasciato un videomessaggio: "Siamo contenti di tornare ad abbracciare le nostre famiglie, ma non saremo mai felici finché il popolo ucraino non sarà libero. Stop alla guerra subito".

"E' la notizia che tutti aspettavamo e che ci riempie di gioia - ha commentato il presidente della Figc, Gabriele Gravina - dallo scoppio della guerra in Ucraina sono stato in costante contatto con De Zerbi e gli altri italiani dello Shakhtar Donetsk per rassicurarli e coordinare la loro evacuazione".

"Quattro giorni senza dormire e ora un viaggio del genere. Un'odissea". Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar Donetsk, ha sintetizzato così la settimana che non dimenticherà tanto facilmente. Il gruppo degli italiani del club ucraino, composto oltre che da De Zerbi, anche dal vice Davide Possanzini, e dai collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, è finalmente al sicuro. Rimasti bloccati in un hotel di Kiev al momento dell'attacco della Russia, hanno lasciato la capitale domenica a mezzogiorno. Il viaggio che li riporterà in Italia "durerà 28-30 ore", ha racconta a LaPresse Nicolini, assistente del direttore sportivo Darijo Srna. "Da Kiev Lviv in treno, da Lviv a Uzgorod in minibus, da Uzgorod a Budapest in bus. Da qui, l'aereo per Milano". "Giorni segnati da emozioni incredibili ed estreme. Siamo stremati e sollevati", ha continuato il dirigente.

"L'immagine che mi porterò per sempre dentro? Sono tante. Ma se devo indicarne una, le facce dei giovani brasiliani e delle loro ancora più giovani famiglie, con tutte le emozioni che hanno vissuto. Siamo rimasti con loro fino all'ultimo, uniti e responsabili", le sue parole. A sbloccare la situazione, l'intervento di Figc e Uefa: "Gravina ha chiamato De Zerbi, ed era in contatto con Ceferin, che imbeccato da Srna, con l'aiuto del club e della federcalcio ucraina, ha organizzato il tutto". L'ultimo pensiero va alla location che li ha accolti e protetti nei giorni che stanno facendo tremare il mondo: "Il personale dell'hotel Opera di Kiev. Li voglio ringraziare infinitamente", ha concluso Nicolini.