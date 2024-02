Bayern Monaco, i tifosi contro Tuchel dopo lo 0-3 col Bayer Leverkusen: "Vattene"

germania

Cartello esposto di fronte alla sede del club bavarese, sconfitto 3-0 nel match scudetto contro il Bayer Leverkusen. E quella frase su Stanisic...

La pesante sconfitta del Bayern Monaco sul campo del Bayer Leverkusen, che ha consentito alla squadra di Xabi Alonso di andare a +5 in classifica in Bundesliga, ha scatenato la rabbia dei tifosi bavaresi: di fronte alla sede del club è comparso un cartello con la scritta "Tuchel vattene". Il tecnico, approdato a marzo dello scorso anno sulla panchina del Bayern, è secondo in campionato, dopo aver perso la Supercoppa di Germania contro il Lipsia ed essere stato eliminato in Coppa di Germania ai sedicesimi di finale contro il Saarbrucken (Serie C tedesca) mentre in Champions League sfiderà la Lazio negli ottavi di finale dopo aver chiuso primo il girone A.

Lo scorso anno la vittoria della Bundesliga all'ultima giornata, grazie al clamoroso harakiri del Borussia Dortmund che aveva pareggiato con il Magonza, ma anche la sconfitta ai quarti di Champions con il Manchester City. Insomma, un ruolino di marcia decisamente sotto le aspettative del club più importante, ricco e titolato della Germania.

In queste ore Tuchel è stato investito anche da una bufera social per le frasi su Stanisic, autore ieri del primo gol del Bayer Leverkusen. Il difensore è in prestito proprio dal Bayern e l'allenatore, dopo la gara, ha ricordato come in Premier League i giocatori in prestito a un'altra squadra della stessa lega non possono sfidare la squadra proprietaria del cartellino: "Non ha senso, non dovrebbe poter giocare contro di noi".

Frasi che i tifosi del Bayern non hanno preso bene, anche perché la sconfitta è stata netta: "Potevi non cederlo al Leverkusen, allora..." il commento dei sostenitori bavaresi.

