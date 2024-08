Troppi impegni e poco riposo: il Real Madrid studia le vacanze individuali

Vacanze personalizzate, studiate ad hoc per ogni singolo giocatore. L'idea è del Real Madrid per fronteggiare un calendario fitto di impegni e allo stesso tempo e consentire ai suoi calciatori di ricaricarsi: "Qualcuno non potrebbe giocare per una settimana e andare a riposare con la famiglia, soprattutto i nazionali che hanno pochissimo riposo e non hanno un solo giorno di ferie. Stiamo valutando questa soluzione con lo staff medico e i preparatori", ha detto Carlo Ancelotti alla vigilia del debutto nella Liga in casa del Maiorca.