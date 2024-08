Real Madrid, serata da record per Ancelotti e Modric

supercoppa europea

Con la vittoria sull'Atalanta il tecnico italiano diventa l’allenatore con più Supercoppe ed eguaglia Munoz, il croato invece diventa il giocatore più vincente della storia dei Blancos

La Dea dura un'ora: la Supercoppa è del Real

























© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Real Madrid vince anche la Supercoppa Europea e Carlo Ancelotti continua a riscrivere la storia del calcio. Grazie alla vittoria sull’Atalanta infatti il tecnico italiano è ufficialmente diventato l'allenatore che ha sollevato questo trofeo il maggior numero di volte, cinque (due con il Milan e tre con il Real), superando Pep Guardiola, che l'ha vinta due volte con il Barcellona, una con il Bayern Monaco e una con il Manchester City. Ma non solo, perché grazie alla vittoria di Varsavia Ancelotti è diventato ufficialmente l’allenatore più vincente della storia del Real Madrid, eguagliando una leggenda come Miguel Munoz con 14 trofei. E ora Carletto sogna il sorpasso: il primo trofeo della nuova stagione e già in bacheca e siamo solo a metà agosto…

Nella sua notte da record, a un quarto d'ora dalla fine, Ancelotti ha fatto entrare Luka Modric e anche per il centrocampista croato quella di Varsavia si è trasformata in una serata da ricordare per sempre. Con il successo sulla Dea infatti il 38enne è diventato il giocatore più titolato della storia del Real Madrid con 27 trofei nella personale bacheca (di cui cinque Supercoppe), staccando l'ex compagno Nacho (26) che in estate ha lasciato Madrid per andare in Arabia.

CARVAJAL CAMPIONE DI TUTTO

Serata davvero da incorniciare per Dani Carvajal, che a Varsavia è diventato (insieme a Modric) il primo giocatore a vincere la Supercoppa Europea per cinque volte superando altre leggende del calcio come Paolo Maldini, Toni Kroos e Karim Benzema. La perfetta conclusione di una stagione semplicemente perfetta in cui il terzino spagnolo ha vinto La Liga e la Champions con il Real Madrid e anche gli Europei con la Spagna, tanto che per lui si è parlato molto anche della possibilità di vincere il Pallone d'Oro.

E FLORENTINO FA 40

Quello vinto a Varsavia contro l'Atalanta è il 40esimo trofeo della presidenza di Florentino Perez, che è di gran lunga il presidente più vincente della storia dei Blancos (al secondo posto Santiago Bernabeu, che ne ha vinti 33). Florentino è anche il primo presidente nella storia del calcio a vincere sette volte la Champions League e a superare le sei Coppe dei Campioni di Bernabeu. Dietro entrambi c'è Silvio Berlusconi, che ha vinto cinque volte.

