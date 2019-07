Trabzonspor, la nuova maglia commuove Piqué e il web

Il Trabzonspor ha già vinto. La presentazione della nuova maglia per la stagione 2019-20, avvenuta con un video diffuso sui profili social e con protagonisti i bambini, ha avuto un incredibile successo. Tantissimi gli elogi della rete e non sono mancati complimenti illustri. Tra cui quello del difensore del Barcellona Gerard Piqué, che si è commosso e ha applaudito virtualmente il video su Twitter. Garantendosi come risposta in regalo la maglia per lui e per la sua famiglia.