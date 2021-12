Tottenham, tredici positivi al Covid tra giocatori e staff. Conte: "Perché giocare? Siamo spaventati"

FOCOLAIO COVID

Il tecnico degli Spurs lancia l'allarme alla vigilia della sfida di Conference League contro il Rennes

Tottenham sempre più focolaio Covid, con il numero di positivi salito a 13 e destinato ad aumentare ancora. Come annunciato dal tecnico Antonio Conte, sono otto i giocatori contagiati, cui si aggiungono cinque membri dello staff tecnico. "Ogni giorno abbiamo un positivo in più, siamo tutti un po' spaventati - ha detto Conte alla vigilia dell'ultima partita della fase a gironi di Conference League contro il Rennes - I giocatori hanno le loro famiglie, perché dobbiamo rischiare? Oggi altri due due positivi. E domani chi lo sarà? Io? Non possiamo saperlo. Meglio io che i giocatori, questo è sicuro, ma non è giusto così".

Conte punta il dito sulla Uefa e sulla decisione di far disputare regolamente la sfida con i francesi nonostante le numerose defezioni. Il Tottenham ha l'obbligo di vincere per superare il turno. "Parlare di calcio oggi è impossibile - ha detto ancora Conte - La situazione è grave, c'è una grossa infezione. Ci prepariamo per la partita contro il Rennes, ma è molto difficile". Non è ancora sicuro se il Tottenham scenderà in campo domenica a Brighton, dal momento che il protocollo sanitario previsto dalla Premier League differisce da quello seguito dalla Uefa.