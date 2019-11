Tottenham, Pochettino saluta i giocatori: "Sarete sempre nel mio cuore"

L'avventura di Mauricio Pochettino al Tottenham è finita bruscamente, ma cinque anni insieme non si dimenticano facilmente. Così, prima di abbandonare definitivamente lo spogliatoio degli Spurs, il tecnico ha voluto lasciare un messaggio speciale ai suoi ex giocatori. "Grazie a tutti, sarete sempre nel mio cuore", ha scritto Pochettino sulla lavagna usata tante volte per impartire direttive tattiche e condividere schemi e idee. Poche parole per salutare i "compagni di viaggio" al Tottenham e chiudere un ciclo importante culminato con la finale di Champions League nella scorsa stagione.