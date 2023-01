Premier League: trionfo Conte e Gnonto-Scamacca gol, è grande Italia in Inghilterra

inghilterra

Il Tottenham dell’ex ct travolge 4-0 il Crystal Palace, i due azzurri segnano nel 2-2 tra Leeds e West Ham

© Getty Images La Premier League si tinge di azzurro. A sorridere sono infatti tutti gli italiani protagonisti nel campionato inglese, a cominciare dall’ex ct Antonio Conte che con il Tottenham asfalta 4-0 il Crystal Palace in trasferta. Gli Spurs si risollevano dopo un ko e un pari. Squilli per Mancini poi da parte di Gnonto e Scamacca, entrambi in gol nel pareggio 2-2 tra Leeds e West Ham. È 1-1 Aston-Willa Wolverhampton, colpo del Nottingham a Southampton.

CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM 0-4

Dopo un pari e una sconfitta nelle ultime due, si rialza il Tottenham di Antonio Conte e lo fa in modo travolgente a casa del Crystal Palace. Spurs quinti in classifica a soli due punti dalla zona Champions: sono la doppietta di Kane, Doherty e Son tutti nella ripresa (tra il 48’ e il 72’) ad asfaltare i padroni di casa che durano solo un tempo e restano a metà classifica.

ASTON VILLA-WOLVERHAMPTON 1-1

Finisce in pareggio il derby degli allenatori spagnoli tra Emery, alla guida dell’Aston Villa, e Lopetegui, da tre giornate sulla panchina del Wolverhampton. Botta e risposta tra Podence, che porta avanti gli ospiti al 12’, e Ings che pareggia i conti al 78’. Wolves sempre penultimo due punti sopra il Southampton, Aston Villa a metà classifica.

LEEDS-WEST HAM 2-2

Un punto ciascuno per Leeds e West Ham, entrambe sempre nelle zone basse della classifica. A sorridere è allora soprattutto Roberto Mancini, il ct della nostra nazionale che può godersi Gnonto e Scamacca. Entrambi gli azzurri vanno infatti in gol rispettivamente per il Leeds e il West Ham. Il 19enne ex Zurigo firma la prima rete in campionato al 27’, poi all’ultimo minuto del primo tempo e al primo della ripresa il ribaltone degli Hammers firmato Paquetà su rigore e proprio Scamacca. Al 70’ il pari di Rodrigo per i padroni di casa.

SOUTHAMPTON-NOTTINGHAM 0-1

Fondamentale vittoria esterna del Nottingham Forest che invece condanna il Southampton all’ultimissimo posto e a una crisi senza fine, alla sesta sconfitta consecutiva. Due vittorie e un pari nelle ultime quattro invece per il Nottingham, fuori dalla zona retrocessione e trascinato stasera da Awoniyi, autore della rete decisiva al 27’ del primo tempo.