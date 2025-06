Gold Cup, Usa piega Costa Rica ai rigori e va in semifinale

Grazie ad un penalty decisivo di Damion Downs, dopo tre parate di Matt Freese, gli Stati Uniti battono per 4-3 ai calci di rigore la Costa Rica e si qualificano per le semifinali della Concacaf Gold Cup. La partita era terminata sul 2-2 dopo i tempi regolamentari e i rigori. Gli Stati Uniti si sono qualificati per la sfida di mercoledì a St. Louis contro il Guatemala, che ha battuto il Canada ai calci di rigore nella partita d'apertura dei quarti di finale. Il Messico affronterà l'Honduras nell'altra semifinale mercoledì a Santa Clara, in California. La finale si giocherà a Houston il 6 luglio. Gli Stati Uniti hanno raggiunto le semifinali in 17 delle 18 Gold Cup disputate, di cui 13 consecutive dalla sconfitta ai calci di rigore nei quarti di finale contro la Colombia nel 2000.