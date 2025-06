Fluminense, Renato Gaucho: "Pronti per l'Inter, Thiago Silva in dubbio"

Il capitano della squadra brasiliana l'ex milanista Thiago Silva, che ha accusato un fastidio muscolare ed è stato tenuto a riposo contro i Mamelodi Sundowns, nell'ultimo turno della fase a gironi, è in dubbio. "È un giocatore chiave nel mio piano. È un leader, il capitano della squadra. È praticamente un allenatore in campo. È una guardia di sicurezza per noi là dietro. È bravo in tutto. Il suo calcio è degno di nota, perché è bello anche vedere giocare Thiago Silva. Speriamo che possa fare bene. Se sarà in campo, sarà molto importante", ha detto Renato Gaúcho senza sbilanciarsi.