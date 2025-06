John Elkann scende in campo. E lo fa per incentivare i calciatori della Juventus ad andare avanti il più possibile durante il Mondiale per Club. Secondo Tuttosport, infatti, il proprietario bianconero ha promesso un bonus in denaro in caso di passaggio del turno contro il Real Madrid. Un regalo da un milione di euro, circa 30mila euro a testa. Una cifra allettante che potrebbe, magari, aumentare in caso di passaggio ai quarti con vista sulle semifinali.