Tottenham, Conte: "Questo progetto è appena cominciato. Mercato? Ci rinforzeremo"

L'allenatore degli Spurs ha parlato in conferenza durante la tournée in Corea del Sud: "Finire tra i primi quattro è stato un grande traguardo, ora dobbiamo migliorare"

La qualificazione in Champions conquistata sul campo e ora la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Tra meno di un mese parte la Premier League, il Tottenham è volato in Corea del Sud per la tournée asiatica. Antonio Conte ha parlato in conferenza del suo presente col club: "Ho sempre detto che a fine stagione era molto importante per me parlare con la società e prendere una decisione. È stato molto semplice portare avanti questo progetto, perché ho un altro anno di contratto e abbiamo appena cominciato".



L'allenatore ha ribadito quanto sia importante che le sue ambizioni siano soddisfatte dal club: "Penso che la scorsa stagione finire tra i primi quattro sia stato un grande traguardo. Serve tempo e pazienza, ma sarà importante essere più forti del passato".

Tanti i rinforzi dal mercato a disposizione di Conte: Richarlison dall'Everton, Bissouma dal Brighton, Perisic arrivato dall'Inter e Lenglet in prestito dal Barcellona. "La società vuole costruire qualcosa di importante per i tifosi - ha aggiunto l'allenatore -. La nostra ambizione è cercare di migliorare ed essere competitivi in tutte le competizioni. La prossima stagione giocheremo Champions League, FA Cup e Carabao Cup. Serve una rosa lunga per essere pronti. Nei prossimi due mesi se ci sarà possibilità di rinforzare la squadra, lo faremo", ha concluso Conte.