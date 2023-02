Tottenham, Conte torna ad allenare dopo l'operazione alla cistifellea

© tottenham

Il Tottenham riabbraccia Antonio Conte. Dopo l'operazione alla cistifellea, il tecnico salentino si è preso qualche giorno di riposo per recuperare al meglio, ha visto da casa il prezioso successo contro il Manchester City e ora ha fatto ritorno in Inghilterra. Conte ha diretto l'allenamento del Tottenham in vista della prossima gara di Premier League contro il Leicester. Non è ancora chiaro se sarà regolarmente in panchina contro le Foxes, mentre non appare in dubbio la sua presenza martedì sera a San Siro contro il Milan nell'andata degli ottavi di Champions League. A comunicarlo è stato lo stesso club londinese con un post di bentornato sui propri canali social: "Welcome back, Boss".