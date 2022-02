Tottenham, Bentancur si presenta: "Conte grande tecnico, con lui migliorerò"

DALL'URUGUAY

"Arrivo in un grande club con grandi giocatori. Ho sempre amato la Premier League, mi aiuterà a crescere"

Impegnato con il suo Uruguay nelle qualificazioni mondiali, Rodrigo Bentancur non ha ancora avuto modo di volare a Londra per iniziare la sua nuova avventura con il Tottenham. Il centrocampista ex Juve, però, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da quando è diventato uno Spurs. E uno dei suoi primi pensieri è stato per Antonio Conte. "Conte è un grande tecnico, vuole il 150% dai suoi e da lui imparerò molto: mi migliorerà anche mentalmente, è una grande motivazione per me", ha detto Bentancur, fresco di gol contro il Venezuela.

Vedi anche juventus La Juve fa cassa con Kulusevski, Bentancur e Ramsey "Arrivo in un grande club con grandi giocatori. Sono felice così come lo sono stato quando ho saputo dell'interesse del club nei miei confronti. Vestire questa maglia sarà un onore: ho sempre amato la Premier League e ora ho la chance di giocarci insieme a dei giocatori di altissimo livello", ha aggiunto.

Vedi anche Qualificazioni Mondiali 2022 Qualificazioni Mondiali: poker per Brasile e Uruguay, Lautaro stende la Colombia Sullo sbarco in Premier League: "Mi aiuterà molto a crescere come calciatore e daremo tutto per rappresentare al meglio il Tottenham, tutti insieme. Sono un giocatore molto tattico, che ama coprire gli spazi liberi, che vuole riconquistare il pallone e spostarlo avanti rapidamente. Devo migliorare e so che posso farlo".