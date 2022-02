Qualificazioni Mondiali: poker per Brasile e Uruguay, Lautaro stende la Colombia

VERSO QATAR 2022

I verdeoro e la Celeste passano 4-0 e 4-1 su Paraguay e Venezuela, 1-0 per l'Argentina contro i Cafeteros

Nella terzultima giornata di qualificazioni a Qatar 2022 in Sud America, si scatenano Brasile e Uruguay: i verdeoro, già sicuri del posto al Mondiale, travolgono 4-0 il Paraguay con Raphinha, Coutinho, Antony e Rodrygo, mentre la Celeste supera 4-1 il Venezuela con Bentancur, De Arrascaeta, Cavani e Suarez e si riprende il quarto posto. Lautaro regala all'Argentina l'1-0 sulla Colombia, 1-1 tra Perù ed Ecuador: Flores risponde ad Estrada.

BRASILE-PARAGUAY 4-0

Il pass per Qatar 2022 già acquisito da tempo non ferma la voglia di divertire e divertirsi del Brasile, che travolge 4-0 un Paraguay ufficialmente fuori dai giochi. I verdeoro si vedono annullare un gol al 2' per controllo di mano di Raphinha, che si rifà però al 28' con un sinistro in area su lancio di Marquinhos. Gli uomini di Tite dilagano poi nella ripresa: Coutinho trova un eurogol al 62' pescando l'incrocio dei pali con un destro dalla lunga distanza, poi sono Antony (86') e Rodrygo (88') a completare la festa. Il Brasile vince 4-0 e resta primo a +4 sull'Argentina, mentre il Paraguay scivola a -8 dal quinto posto e dice definitivamente addio al Mondiale.

ARGENTINA-COLOMBIA 1-0

Lautaro Martinez stende una Colombia in crisi, senza vittorie e senza gol da 7 turni. L'interista sblocca la sfida al 29', raccogliendo un cross di Acuña dalla sinistra, controllando e concludendo con il sinistro, piegando la mano di Vargas che non riesce a togliere la palla dalla porta. Lautaro è così il vice capocannoniere delle Eliminatorias con 7 centri, uno più di Messi. L'estremo difensore colombiano deve poi salvare sulla punizione di Di Maria, capitano di giornata, mentre in area dell'Albiceleste è Pezzella a salvare sulla linea dopo il tentativo di Luis Diaz. Nella ripresa, nonostante il forcing ospite, il risultato non cambia: l'Argentina, già comunque sicura di volare in Qatar, resta seconda con 35 punti.

URUGUAY-VENEZUELA 4-1

L'Uruguay risponde al successo del Cile in Bolivia e si riprende il quarto posto grazie al 4-1 sul Venezuela, che non potrà andare oltre la settima piazza. La Celeste passa dopo neanche un minuto con il destro in area di Bentancur, mentre a metà primo tempo è già 2-0 con De Arrascaeta che insacca dopo lo slalom di Pellistri. Prima dell'intervallo c'è anche tempo per il tris: lo firma Cavani, che con un tap-in in rovesciata a porta vuota firma il 3-0. Nella ripresa, Pellistri si guadagna un calcio di rigore trasformato da Suarez, inutile poi il gol di Josef Martinez. Finisce 4-1, con l'Uruguay che sale a quota 22 e si riprende il quarto posto, portandosi a -3 dal terzo dell'Ecuador: alla Celeste basterà battere il Perù nel prossimo turno per garantirsi la partecipazione a Qatar 2022.

PERU'-ECUADOR 1-1

Importante pareggio per l'Ecuador, che fallisce il primo match point per assicurarsi un posto al Mondiale ma resta comunque terzo a +4 sulla quinta posizione a due giornate dalla fine. La Tricolor impiega appena 2 minuti a passare in vantaggio: Torres lancia Estrada, che controlla e supera Gallese in uscita, firmando il gol che dà momentaneamente la qualificazione agli ospiti. Al 69', però, Flores insacca di testa da pochi passi dopo il cross di Advincula e insacca il gol dell'1-1, quello che dà ancora una speranza alla Blanquirroja, che scivola però al quinto posto. All'Ecuador basta un pareggio nel prossimo match in casa del già eliminato Paraguay, mentre Uruguay-Perù diventa la partita dell'anno per la Celeste e per gli uomini di Gareca.

LA CLASSIFICA

Brasile 39

Argentina 35

Ecuador 25

Uruguay 22

Perù 21

Cile 19

Colombia 17

Bolivia 15

Paraguay 13

Venezuela 10

Si qualificano direttamente a Qatar 2022 le prime quattro classificate. La quinta spareggerà con la vincente del girone dell'Oceania.