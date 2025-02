Tonali: "Vado nelle fabbriche per parlare a chi ha bisogno di aiuto contro la ludopatia"

"Non è esagerato parlare di una prima e di una seconda vita. Oggi sono diverso". Parola di Sandro Tonali che, dopo che la sua carriera e la sua vita sono finite nel buco nero delle scommesse, si è ricostruito completamente in Inghilterra. Il centrocampista della Nazionale e del Newcastle racconta la sua nuova vita su U La Repubblica dopo i 18 mesi di squalifica, di cui 10 sul campo e il restante in pene alternative, tra cui incontri pubblici per sensibilizzare sul tema. "Vado nelle fabbriche per parlare a chi ha bisogno di aiuto per uscire dalla ludopatia - ha spiegato - A Newcastle, in una fabbrica che produce coperture per i tubi del gas nell’oceano. Ci sono andato perché in Inghilterra il gioco d’azzardo è molto diffuso. C’è stato chi mi ha detto, a diversi mesi dalla squalifica: 'Ho smesso di scommettere per quello che è successo a te'. Erano ludopatici da anni".