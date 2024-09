Tonali: "Prima avevo due vite, ora sono sempre la stessa persona"

tonali si confessa

Il centrocampista ex Milan torna sul suo periodo buio per il calcioscommesse: "Tutta la squadra mi hanno aiutato, ed è stata una sorpresa per me"

St. James' Park riabbraccia Tonali, la coreografia









1 di 6 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Prima avevo due vite, perché ero molto chiuso in me stesso e non parlavo mai con le persone, nemmeno in allenamento, nemmeno con lo staff. Adesso è completamente diverso". Ora che è uscito da tunnel, Sandro Tonali si confessa raccontando il suo stato d'animo dopo la conclusione della squalifica per il caso scommesse. "Ogni giorno è diverso, soprattutto con lo staff e i miei compagni di squadra, perché è normale parlare ogni giorno, è normale avere una relazione - ha detto il centrocampista del Newcastle a Sky Sports Uk - Quando arrivo al campo di allenamento, sono sempre la stessa persona: con il mister, con lo staff, con i miei compagni di squadra".

Vedi anche Nations League Oltre Parigi c'è di più: Spalletti si blinda. Tonali specchio di una nuova Italia

"Prima di questi 10 mesi ero due persone diverse nella mia vita e nel calcio. E ora sono solo una persona, una". L'ex Milan ha assicurato di "sentirsi bene" ora che è tornato a giocare. In questi mesi "mi è mancato il calcio, mi è mancato lo stadio, tutte le emozioni in campo. Ma ora - ha aggiunto - sono tornato e sono tornato, credo, molto bene. Tutta la squadra mi hanno aiutato, ed è stata una sorpresa per me, perché ero un nuovo giocatore. Ero qui da solo due mesi".