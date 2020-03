Ter Stegen: "Non seguo il calcio, conosco il nome di pochi avversari"

L'USCITA

Uscita a sorpresa di Marc-Andrè Ter Stegen, non sul campo ma a parole. Non è raro sentire attori dichiarare di non seguire la serie tv in cui recitano, invece lo è scoprire un calciatore che... non segue il calcio! "Non vedo molte partite, solo quando ci sono grandi match o se so che ci gioca un amico" le parole del portiere del Barcellona a El Pais. Che continua: "Ho una pessima memoria, conosco il nome di pochissimi avversari. Poi quando mi fanno vedere il video li riconosco, so chi sono e che movimenti fanno. Una cosa un po' strana...".

Ter Stegen ha poi parlato del momento di isolamento dovuto all'emergenza coronavirus: "Il calcio non è una priorità, bisogna stare a casa e per me non è un problema visto che sono una persona molto calma. A Barcellona mi trovo bene, mi hanno fatto sentire il benvenuto ma resto sempre molto tedesco, per esempio sono molto puntuale".