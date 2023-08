Supercoppa Europea: sbaglia Gudelj, trionfa il City ai calci di rigore

Manchester City-Siviglia 6-5 dtr

Gli inglesi superano gli spagnoli ai penalties dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (in rete En-Nesyri e Palmer): decisiva la traversa del serbo

Guardiola, ennesimo trofeo in Europa: il City trionfa ai rigori in Supercoppa

















































































La Supercoppa Europea 2023 vede sfidarsi Manchester City e Siviglia nella cornice dello stadio Karaiskakis. Il trofeo viene conquistato dagli inglesi, che superano gli spagnoli ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (6-5 dcr). Sblocca l'incontro la rete di En-Nesyri, che al 25' realizza con un sontuoso colpo di testa, poi Palmer pareggia i conti al 63'. Nella lotteria finale, decisivo l'errore di Gudelj, che colpisce la traversa.

Lo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo ospita la finale di Supercoppa Europea 2023, che ha come protagonisti Manchester City e Siviglia. Questa volta i calci di rigore sorridono agli inglesi, che sconfiggono gli spagnoli dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (6-5 dcr). Guardiola deve fare a meno di De Bruyne ma anche di Bernardo Silva, che non figura nemmeno in panchina. Haaland è sostenuto da Foden, Grealish e Palmer, oltre al nuovo acquisto Kovacic, schierato dall’inizio così come Gvardiol. Mendilibar invece si affida a Ocampos, Torres e Lamela dietro ad En-Nesyri, con Bounou e Acuña regolarmente in campo nonostante il calciomercato. All’8’ è subito il portiere marocchino a prendersi i riflettori, con una grande parata sul colpo di testa di Aké, libero in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il match si sblocca al 25’: cross dalla sinistra di Acuña che trova lo stacco di testa imperioso di En-Nesyri tra il difensore olandese e Gvardiol, decretando il vantaggio spagnolo. Spinge il City, ma gli andalusi difendono compatti e con successo fino al duplice fischio.

Nemmeno cinque minuti nella ripresa ed Ocampos conduce magistralmente un contropiede, servendo una palla perfetta al proprio attaccante in maglia 15, che da pochi passi non riesce questa volta a battere Ederson. Gli inglesi faticano a creare occasioni fino al 63’, quando Rodri riceve sulla trequarti di sinistra e pesca Palmer sul secondo palo, che con un morbido colpo di testa supera Bounou. Un minuto dopo però è ancora decisivo il portiere brasiliano in uscita su En-Nesyri. 70’ sul cronometro e il classe 2002 in maglia azzurra ci prova ancora: recupera palla, si accentra da sinistra e calcia, impegnando nuovamente l’ex Girona. Assedio degli uomini di Guardiola, che nei minuti finali hanno la possibilità di fare 2-1 con Aké e Walker ma senza fortuna. Niente supplementari quindi, si decide tutto ai calci di rigore: dopo nove tiri in rete, l’ultimo rigore di Gudelj colpisce la traversa e regala la prima UEFA SuperCup al Manchester City.