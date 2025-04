Cristiano Ronaldo pensa ad acquistare il Valencia: fondamentale la permanenza in Liga

La voce, che ha iniziato a impazzare sui social in Spagna, non troverebbe conferme dai diretti interessati se non da parte dello stesso Lim che, in una nota inviata ai giornali di Singapore, avrebbe spiegato come il club non sia in vendita. Una sorta di "ammissione di colpa" secondo alcuni perché Cristiano Ronaldo sarebbe pronto ad attivare l'operazione qualora ci fosse la permanenza in Liga, aspetto fondamentale affinché l'operazione possa prendere il largo. Il sostegno finanziario arriverebbe dalla famiglia reale saudita, in particolare del principe Mohamed Bin Salmán, o da un fondo di investimento a conferma dell'ottimo rapporto costruito fra il fuoriclasse di Madeira e l'Arabia Saudita.