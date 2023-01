Supercoppa di Spagna: trionfa il Barcellona, Real sconfitto 3-1

SPAGNA

I blaugrana travolgono i rivali di sempre nel segno di Gavi: gol e due assist per il canterano, che partecipa alle reti di Lewandowski e Pedri. Inutile il gol di Benzema

© Getty Images Dopo aver perso il Clasico nella Liga, il Barcellona si prende la sua rivincita nella Supercoppa di Spagna. La finalissima di Riyadh sorride ai blaugrana, che travolgono il Real Madrid con un perentorio e inappellabile 3-1: l'eroe è Gavi, che apre le marcature al 34' e poi serve gli assist per Lewandowski (44') e Pedri (69'). Inutile la rete di Benzema nel recupero (93'). Arriva dunque il primo titolo da allenatore del Barça per Xavi.

Xavi festeggia il suo primo titolo da allenatore del Barcellona, in una notte da ricordare: i blaugrana riscattano infatti il ko nel Clasico della Liga, travolgendo il Real Madrid con un perentorio 3-1. La Supercoppa di Spagna è dunque del Barça, che domina per tutto l'arco della partita. Le prime chances sono per Lewandowski, che prima spara alto e poi viene murato da Courtois. Risponde Benzema, ma al 34' il Real passa in svantaggio: un errore in uscita aziona Lewa, che serve Gavi, bravo a beffare il portiere col sinistro. Militao evita il raddoppio, che arriva comunque al 44': stavolta è Gavi a restituire il favore a Lewandowski, che trova il 2-0 e indirizza definitivamente la sfida. Nella ripresa Ancelotti inserisce Rodrygo, ma non scuote i suoi: Courtois salva su Dembelé e Lewa, ma non può nulla su Pedri che firma il tris al 69'. Una rete che arriva su un altro assist di Gavi, autentico showman nella sfida. Il finale è tutto del Real Madrid, che cerca la rete della bandiera e la trova al 93' con Benzema. Un gol che arriva troppo tardi e serve solo per le statistiche: il Barcellona vince 3-1 e fa sua la Supercoppa di Spagna, con un'autentica lezione di calcio ai rivali di sempre.