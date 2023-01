Ancelotti: "Io e Gattuso abbiamo avuto problemi, sono cose personali"

LA CONFESSIONE

Il tecnico del Real: "Abbiamo vissuto momenti molto belli, poi non sempre la relazione continua a essere buona". Ringhio: "Problema di lavoro"

© Getty Images Alla vigilia della sfida di Supercoppa di Spagna contro il Valencia, Carlo Ancelotti parla della relazione con il collega e suo ex giocatore al Milan, Rino Gattuso. "Insieme a Gattuso abbiamo vissuto momenti molto belli, abbiamo vinto due Champions, sono stati anni e situazioni che ricorderò per sempre - ha ammesso il tecnico del Real Madrid -. Poi… non sempre la relazione continua a essere buona, abbiamo avuto dei problemi e non ne voglio parlare perché sono cose personali".

Insieme ai tempi del Milan hanno condiviso anni di trionfi, con Ancelotti in panchina e Gattuso cuore e polmoni del centrocampo. Poi qualcosa si è incrinato, quando Ringhio ha preso il posto di Carletto alla guida del Napoli nel 2020. Lo stesso Gattuso, in un'intervista ad 'AS' ha ammesso che il rapporto non è più quello di un tempo. "Era lui l’allenatore a Napoli prima del mio arrivo, i giornali in quei mesi parlavano molto dello stato di forma della squadra, che sembrava non essere al massimo con Ancelotti - ha ricordato l'attuale allenatore del Valencia - In quei due anni alcune cose non hanno funzionato, non sono state fatte bene. Ma da parte mia resta il rispetto per Carlo. Ci ho parlato un anno fa e sa bene che per me è fenomenale sia come persona che come allenatore. È il migliore al mondo. Quando c’era qualcosa che non mi piaceva nello spogliatoio, allora già parlavo per il bene della squadra, non per il mio. Il rapporto tra me e Ancelotti era così. Ora non più".

GATTUSO: "CON ANCELOTTI PROBLEMI DI LAVORO"

"C'è stato un problema legato al lavoro. Parliamo di uno dei migliori allenatori al mondo. Da parte mia a livello personale, umano e calcistico lo stimo molto". Il tecnico del Valencia Rino Gattuso spegne sul nascere la polemica con Carlo Ancelotti, che poco prima del suo intervento aveva ammesso di aver avuto "problemi personali" con l'ex centrocampista del Milan nel corso della conferenza stampa della vigilia della semifinale di Supercoppa di Spagna. "Quando sono andato ad allenare il Napoli (al posto dell'allenatore emiliano, ndr) - ha aggiunto parlando con i giornalisti a Riyad - Stampa e televisione parlavano di una squadra che non stava bene fisicamente e si ècreato un problema. Lui però sa che lo stimo molto".



