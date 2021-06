Super League: nuova mozione per evitare le multe ai nove club, Inter e Milan alla finestra

NUOVO CAPITOLO

Indiscrezione del New York Times, se il Tribunale di Madrid approvasse la richiesta i nove club non dovrebbero pagare le sanzioni

La vicenda Super League si arricchisce di un nuovo episodio. Secondo quanto riportato dal New York Times, la società che sta dietro questo progetto - ovvero la A22 - avrebbe presentato una nuova mozione presso il Tribunale di Madrid in cui ha chiesto espressamente di cancellare l'accordo firmato tra la Uefa e i 9 club che si sono tirati indietro dopo le minacce. Fosse approvata questa mozione, le società tra cui Inter e Milan potrebbero evitare di pagare le multe comminate dalla Uefa.

Sempre secondo quanto riportato dal NY Times, la Uefa ha cinque giorni per rispondere mentre i tempi per la sentenza saranno decisamente più lunghi. Allo stesso tempo viene sottolineato come i sei club di Premier League, pubblicamente fuori dal progetto Super League, in realtà siano ancora comproprietari della holding creata in Spagna per lanciare il progetto.