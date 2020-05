Luisito boccia Arthur: "Non ha ancora fatto niente"

La Juve l'ha messo al primo posto nella lista degli acquisti nel caso di addio a Pjanic. Il Barcellona però se lo vuole tenere stretto. Ci sono tutte le premesse per considerare Arthur uno dei pezzi pregiati del calcio internazionale. Non la pensa così Luisito Suarez che non usa mezzi termini in un'intervista a SER Catalunya: "Arthur non ha ancora fatto niente. In Italia si parla di lui come se in serie A dovesse arrivare Pelé. Ma lo hanno mai visto giocare?".