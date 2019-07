Sturridge squalificato sei settimane e multato di 75 mila euro: fece scommettere il fratello sul suo passaggio al Siviglia

18/07/2019

Chiamare il proprio fratello, chiedergli di scommettere sul proprio trasferimento, finire in un'altra squadra rispetto a quella indicata e pagare l'azzardo un anno e mezzo dopo con multa e squalifica. Daniel Sturridge, ex attaccante del Liverpool ora svincolato, l'ha fatta davvero grossa. Anche se la punizione non peserà così tanto sul suo futuro immediato.