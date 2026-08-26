Bayern Monaco, rinnovati contratti ds Eberl e ad Dreesen

Il Bayern Monaco ha prolungato i contratti di Max Eberl, membro del consiglio di amministrazione con delega allo sport, e di Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato, fino a giugno 2029. Il club ha annunciato i prolungamenti dopo una riunione del consiglio di sorveglianza tenutasi martedì. Eberl ha dovuto affrontare diverse sfide dopo aver assunto la responsabilità del mercato trasferimenti del Bayern nel febbraio 2024, tra cui la difficile ricerca di un nuovo allenatore. Alla fine ha nominato Vincent Kompany, che ha guidato il Bayern alla conquista di due titoli consecutivi in Bundesliga. Dreesen è diventato amministratore delegato nel maggio 2023, dopo l'esonero di Oliver Kahn.