Champions League: domani il sorteggio del girone unico

Con il ritorno dei playoff che si chiude questa sera verrà completata la griglia della Champions League 2026-27. Il torneo scatterà martedì 8 settembre e si concluderà con la finale del 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid. Il sorteggio del mega girone è in programma giovedì 27 agosto a Montecarlo, alle 18. In campo ci saranno 36 squadre, tra cui Inter, Napoli, Roma e Como, divise in quattro fasce da nove in base ai risultati dei campionati 2025-26 e al ranking quinquennale Uefa. Il Psg, campione d'Europa per la seconda volta consecutiva, si è qualificato attraverso la vittoria della Ligue 1. Il posto riservato ai detentori del trofeo è stato così riallocato e assegnato allo Shakhtar Donetsk. Il club ucraino, a causa del conflitto, disputerà le gare interne allo Stamford Bridge di Londra, casa del Chelsea, anziché alla Donbass Arena. Il nuovo format prevede per ogni squadra otto partite nella prima fase, due contro avversarie di ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Restano alcuni vincoli: niente sfide tra squadre della stessa federazione e massimo due avversarie provenienti dalla stessa federazione nazionale. Al termine delle otto giornate, le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi. Le squadre dal nono al 24esimo posto giocheranno i playoff per conquistare gli altri otto posti disponibili. Le ultime otto saranno eliminate. La prima giornata si disputerà dall'8 al 10 settembre, unica tornata con gare anche di giovedì. La seconda è in programma il 13 e 14 ottobre, la terza il 20 e 21 ottobre, la quarta il 3 e 4 novembre, la quinta il 24 e 25 novembre, la sesta l'8 e 9 dicembre, la settima il 19 e 20 gennaio 2027 e l'ottava il 27 gennaio. I playoff si giocheranno il 16-17 e 23-24 febbraio, gli ottavi il 9-10 e 16-17 marzo, i quarti il 6-7 e 13-14 aprile e le semifinali il 27-28 aprile e 4-5 maggio. Finale il 5 giugno a Madrid. Una curiosità riguarda gli incroci già proposti nelle ultime edizioni. Per regolamento Uefa, non è possibile disputare lo stesso confronto per tre stagioni consecutive. Nel mega girone, quindi, non ci sarà un altro Inter-Arsenal a San Siro, anche se la sfida potrà ripetersi a Londra, né un nuovo Liverpool-Real Madrid ad Anfield. Vietata in teoria anche Juve-Benfica, ma entrambe le squadre parteciperanno all'Europa League: essendo una competizione diversa, il terzo incrocio resta possibile.