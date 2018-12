Steaua Bucarest, Becali shock: "Donne nel calcio contro natura, non farò il volere di Satana"

20/12/2018

Parole dure come macigni che senza dubbio scateneranno un'infinità di polemiche quelle pronunciate a 'Pro TV' da George Becali, proprietario della Steaua Bucarest, che parlando dell'ipotesi di un ingresso delle donne nel mondo del calcio si è detto addirittura pronto a lasciare il suo incarico: "Se la Uefa obbligherà tutti i club ad avere una squadra femminile, io lascerò il mondo del calcio - ha detto - Le donne possono praticare altri sport come il basket o la pallamano, ma non sono fatte per giocare a pallone: non hanno il fisico adatto, è una cosa contro natura".