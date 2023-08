Spagna, clamoroso Rubiales: "Non mi dimetto". Per lui in arrivo la sospensione

SPAGNA

Il presidente della Federcalcio smentisce le anticipazioni della stampa e va al contrattacco: "Azioni legali contro chi ha parlato di violenza sessuale". Il Consiglio Superiore dello Sport pronto a sospenderlo

© Getty Images Clamoroso in Spagna: al contrario di quanto anticipato dai media locali nella giornata di giovedì il presidente della Federcalcio, Luis Rubiales, ha annunciato di non avere alcuna intenzione di dimettersi dal suo ruolo nonostante il procedimento disciplinare aperto dalla Fifa nei suoi confronti per il bacio sulla bocca a Jenni Hermoso al termine della vittoriosa finale del Mondiale femminile. "Non mi dimetto, non mi dimetto, non mi dimetto, non mi dimetto, non mi dimetto - ha ribadito cinque volte Rubiales nel corso della conferenza seguita all'assemblea straordinaria della Rfef -. Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi, ma io intendo difendermi e lottare sino alla fine".

Per Rubiales è però in arrivo la sospensione. Il Consiglio Superiore dello Sport ha già presentato denuncia al TAS e il segretario di Stato per lo Sport, Victor Francos Diaz, ha confermato che le denunce "sono molto gravi". Ciò significa che la sospensione sarà rapida ed è più che probabile che venga comunicata in giornata. Francos, parlando a Cadena Ser, ha spiegato che il governo non ha parlato direttamente con Rubiales per chiederne le dimissioni: "No, perché non è il nostro ruolo. Ci sono stati semplicemente contatti con i loro responsabili per fare ciò che dovevano fare". Francos ha anche spiegato che ci sarebbe stata una differenza nel caso di dimissioni volontarie: "Se non fosse in carica nel processo non si valuterebbe se meriti o meno la sospensione".

"Questo è l'organo che mi ha eletto e qui devo dare le mie spiegazioni - ha esordito Rubiales nel suo discorso -. Devo ringraziare per tutti i messaggi di congratulazioni che ho ricevuto per la vittoria. Devo chiedere scusa per quello che è successo sul palco di Sidney, in un momento di euforia, in cui ho perso il controllo. Chiedo scusa alla famiglia reale e a chi si è sentito offeso per un gesto poco edificante, non mi voglio giustificare. Ma era un bacio senza dominanza, come se fosse dato a mia figlia".

Il numero uno della Federazione ha poi proseguito nel descrivere l'evento incriminato: "È stato spontaneo, reciproco e consensuale. Ho un ottimo rapporto con tutte le giocatrici e abbiamo vissuto momenti molto affettuosi in questo ritiro. Appena è arrivata Jenni mi ha sollevato da terra e quando mi ha lasciato ci siamo abbracciati, io le ho detto di lasciar perdere il rigore (sbagliato nel corso della Finale, ndr), che era stata fantastica, lei mi ha detto che sesono un crack ed è successo".

Poi è passato al contrattacco: "Il falso femminismo non cerca la verità, cerca di mettersi al collo la medaglia e pensare che stiamo facendo passi avanti. Non si preoccupano delle persone. Diversi politici hanno definito questo atto una violenza sessuale, un gesto senza consenso, un' aggressione... Queste persone stanno cercando di assassinarmi pubblicamente e io mi difenderò, come tutti gli spagnoli, in tribunale. Intraprenderò azioni legali contro queste persone. Hanno insistito molto sul sensazionalismo del falso femminismo, la stampa continuerà a uccidermi, ma la verità è la verità. Potranno continuare con questa campagna, ma nel profondo del mio cuore non mi interessa".

Rubiales ha infine speso parole d'affetto per il ct Jorge Vilda, affermando di essersi già mosso per prolungare di altri quattro anni il suo contratto con la nazionale femminile.

ANCHE LA PROCURA DI MADRID DENUNCIA RUBIALES

Mentre Rubiales teneva la sua conferenza stampa il canale La Sexta ha reso noto che la Procura di Madrid ha presentato una denuncia contro di lui al Tribunale Nazionale. Nella lettera il Pubblico Ministero sottolinea che i fatti denunciati potrebbero costituire un reato di violenza sessuale. La Procura precisa inoltre che i fatti ricadono sotto la responsabilità della del Tribunale Nazionale poiché si tratterebbe di un reato commesso da un cittadino spagnolo all'estero.

TEBAS: "TROPPE PERSONE OFFESE DA RUBIALES, TUTTO QUESTO DEVE FINIRE"

Durissima la reazione del presidente della Liga spagnola, Javier Tebas: "Devo ammettere che è stato molto difficile spiegare cosa stia succedendo con Luis Rubiales in questi anni - le sue parole affidate a un messaggio social -. Ho la sensazione che molte persone, finora, non abbiano capito cosa debbano vivere i membri del ceto calcistico nei confronti di lui come presidente della Rfef. I gesti misogini, le espressioni profane, il disastro del protocollo e infine quest'ultimo imbarazzo globale non sono una sorpresa e hanno precedenti evidenti. Insulti, spavalderia, ricatti, minacce, spionaggio e persecuzione, utilizzo fraudolento di organi federali... Ne subiamo e ne abbiamo denunciate tante: calcio professionistico maschile e femminile, futsal, società di calcio dilettantistiche, associazioni di calciatori, presidenti regionali, ministri, arbitri, giocatori... L'elenco delle donne e degli uomini offesi da Luis Rubiales in questi anni è troppo lungo e questo deve finire. A Rubiales interessa mentire e presentarmi come un cospiratore per nascondersi in una falsa equidistanza e sottrarsi ai suoi scandali ed eccessi. Niente è più lontano dalla realtà. Anche se il rozzo trucco della vittimizzazione ha funzionato troppe volte, questa volta continuare a utilizzarlo è semplicemente ridicolo, è impossibile attribuire il suo comportamento misogino e spregevole a qualsiasi cospirazione assurda quando il danno alla reputazione di tutto il calcio spagnolo è già inevitabile".