Spagna, Hermoso formalizza in Procura la denuncia contro Rubiales

La dichiarazione della calciatrice è un requisito essenziale affinché la giustizia spagnola possa agire contro il presidente federale, attualmente sospeso dalle sue funzioni

© italyphotopress 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La giocatrice della nazionale di calcio femminile spagnola Jenni Hermoso ha formalizzato personalmente, davanti alla Procura, la sua denuncia per il bacio non consensuale datole dal presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales (ora sospeso dalle sue funzioni) durante la cerimonia successiva alla vittoria del Mondiale in Australia. Lo riporta elDiario.es, secondo cui la dichiarazione di Hermoso è un requisito essenziale affinché la Procura possa agire contro Rubiales attraverso una denuncia che sarà presentata "il più presto possibile" davanti al Tribunale nazionale per fatti accaduti in un paese straniero (l'Australia, appunto).

Il procedimento investigativo era stato aperto il 28 agosto e il pubblico ministero, Marta Durántez, si era rivolta alla calciatrice per offrirle la possibilità di unirsi alla procedura formalizzando la sua pubblica denuncia. Hermoso aveva la possibilità di inviare una lettera, ma ha deciso di farlo di persona. In un comunicato pubblicato sui suoi canali social aveva comunque chiarito subito che il bacio non era stato consensuale, né di suo gradimento.

Ora si apre dunque un nuovo capitolo della vicenda: sia la Procura Generale dello Stato sia la Procura di Madrid avevano infatti già sul tavolo diverse denunce di privati ​​e associazioni, ma prima della dichiarazione di Hermoso il Pubblico Ministero si era rifiutato di agire in assenza di qualsiasi denuncia o pronunciamento pubblico da parte della giocatrice.

