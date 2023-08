Spagna, anche il ct Vilda nella bufera: tocca il seno all'assistente

Non solo il presidente federale Luis Rubiales, finito al centro di una durissima polemica per aver baciato in bocca Jenni Hermoso durante le premiazioni per il mondiale femminile, ora anche il ct della Spagna campione, Jorge Vilda, si ritrova nella bufera. Sta infatti circolando un video, inizialmente rimasto sotto traccia, in cui il selezionatore sembra palpare il seno della sua collaboratrice, Montserrat Tomé, durante i festeggiamenti. Un gesto che sta suscitando indignazione in patria.