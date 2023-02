Spagna, il Siviglia sul caso Barcellona: "Indignazione per ciò che sta emergendo"

SPAGNA

Il club andaluso rompe il silenzio con una nota ufficiale: "Dubbi sull’integrità delle competizioni calcistiche spagnole"

© Getty Images Il Siviglia rompe il silenzio dei club spagnoli sul caso Negreira. La società andalusa ha infatti diffuso una nota ufficiale in cui comunica la propria "preoccupazione e indignazione" per quanto emerso dalle indagini della procura catalana circa i pagamenti effettuati dal Barcellona all'ex vicepresidente del collegio arbitrale della Liga. Secondo le ultime rivelazioni i blaugrana gli avrebbero versato quasi 7 milioni di euro tra il 2001 e il 2018.

LA NOTA DEL SIVIGLIA

"Pochi giorni dopo che le informazioni sul cosiddetto 'caso Negreira' sono arrivate all'opinione pubblica, il Sevilla FC desidera esternare la sua preoccupazione e indignazione per ciò che, giorno dopo giorno, viene rivelato attraverso i media. È assolutamente necessario andare a fondo della questione per fare chiarezza sull'accaduto, e, nel caso, accertare le eventuali responsabilità.

La gravità dei fatti noti fino a oggi, che mettono in discussione e sollevano dubbi sull'integrità delle competizioni calcistiche spagnole, porta anche il Sevilla FC a richiedere pubblicamente che La Liga e la RFEF (a cui fa capo il collegio arbitrale), in quanto massimi rappresentanti del calcio spagnolo, promuovano e presenzino in tutti i procedimenti che potrebbero scaturire da questa vicenda una volta esaurite le indagini.

Infine, è desiderio del Sevilla FC affermare che, al di là dei club e delle loro istituzioni, i tifosi di tutte le squadre meritano rispetto, ed è responsabilità dei dirigenti favorire il contesto necessario affinché l'onestà delle competizioni a cui partecipiamo non sia mai messo in discussione".

Il presidente della Liga, Javier Tebas, già nei giorni scorsi aveva chiarito che il Barcellona non rischia di incorrere in penalità da parte della giustizia sportiva spagnola, in quanto i fatti di cui il club è accusato sono già prescritti. Gli organi internazionali, Fifa e Uefa, hanno tuttavia la facoltà di sanzionare la società catalana se le accuse dovessero essere confermate dalla giustizia ordinaria.

