Sommer regala 700 kg di cioccolato a De Ligt, ma il Bayern dice no

Il Bayern Monaco lascia De Ligt senza cioccolato. La curiosa storia arriva dalla Baviera, dopo che il portiere Sommer, la scorsa settimana, aveva promesso al compagno di squadra un camion pieno del miglior cioccolato svizzero per ringraziarlo dello strepitoso salvataggio sulla linea su Vitinha nel match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il PSG. Un'occasione colossale per i parigini, quando il punteggio era ancora sullo 0-0, nata da un clamoroso errore del portiere svizzero. Il club bavarese ha però detto no al dolce regalo e le tavolette sono state così donate al banco alimentare della città tedesca.