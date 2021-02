Siviglia scopre la Papu Dance, Gomez subito in gol al debutto

Meno di una settimana per far innamorare i suoi nuovi tifosi e a Siviglia stanno già tutti ballando la Papu Dance. Dopo l’ora in casa dell'Almeria in Coppa del Re, Alejandro Gomez ha fatto il suo esordio anche nella Liga (è entrato al 57' al posto di Ocampos) e dopo mezz’ora dal suo ingresso nella in campo sfida contro il Getafe ha dato subito una dimostrazione della sua classe inventandosi un potente sinistro da fuori che è andato a infilarsi sotto la traversa. La gioia del gol mancava al Papu dallo scorso 21 ottobre, 4-0 dell'Atalanta in casa del Midtjylland nei gironi di Champions League, e l’ex capitano nerazzurro ha festeggiato con tutti i suoi nuovi compagni a modo suo: ballando ovviamente.