Sheriff, Vernydub: "Non sono lontano dal conflitto. So usare un'arma"

ALLENATORE IN GUERRA

Il tecnico ucraino alla BBC: "Le battaglie più dure si svolgono a 120 km da dove mi trovo"

Dai campi della Champions League a quelli insanguinati dalla guerra lanciata dalla Russia alla sua Ucraina. L'allenatore dello Sheriff Yuriy Vernydub, che si è arruolato qualche giorno fa nell'esercito ucraino, ha raccontato la sua esperienza al fronte alla BBC. "Penso di non essere lontano dal conflitto - ha spiegato il 56enne -. Le battaglie più dure si svolgono a 120 chilometri da dove mi trovo. Ma ho preso la mia decisione. Non sono preoccupato".

"Sono stato nell'esercito quando ero giovane. Era obbligatorio arruolarsi per due anni. Ma in un reparto per sportivi. Per due mesi ci hanno istruito sulla teoria e poi abbiamo anche imparato a maneggiare una pistola. È passato molto tempo, ma non ho problemi a maneggiare un'arma da fuoco, so come usarla".

