Shakira esulta per il trionfo del Barça nel "Clasico": foto con il gesto del "4"

La clamorosa vittoria del Barcellona per 4-0 nel "Clasico" contro il Real Madrid al Bernabeu fa esultare anche Shakira. La cantante colombiana, moglie del difensore blaugrana Gerard Piqué, ha postato sui propri social una sua immagine in cui sorride e con le dita fa il segno del "4". "Gerard non mi permette di dire queste cose pubblicamente. Ma solo lui, con il suo eroismo, può giocare così, superando qualsiasi infortunio o dolore e dando sempre il massimo", ha scritto. "Non è perché è mio marito, ma è il miglior difensore centrale del mondo. L'ho detto".