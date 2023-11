Scontri Brasile-Argentina, la Fifa apre un procedimento disciplinare

CALCIO E VIOLENZA

Entrambe le federazioni rischiano multe o provvedimenti restrittivi sulla presenza dei tifosi nelle prossime gare casalinghe

Vedi anche Calcio estero Scontri Brasile-Argentina, la CONMEBOL si tira fuori: "Responsabilità FIFA"

Nel dettaglio, la Fifa contesta al Brasile potenziali violazioni dell'articolo 17 del suo codice disciplinare, che stabilisce norme relative all'ordine e alla sicurezza delle partite. Gli argentini da parte loro risponderanno invece per eventuali violazioni degli articoli 17.2 e 14.5, norme che riguardano il comportamento inappropriato da parte dei tifosi e il ritardo del calcio d'inizio di una partita ufficiale. Regolamento alla mano, entrambe le federazioni rischiano multe o provvedimenti quali la disputa delle partite casalinghe delle rispettive nazionali con chiusura parziale o totale del proprio stadio.

Vedi anche Calcio estero Scontri Brasile-Argentina, l'ordine di Messi: "Tutti fuori dal campo". Poi: "Si è rischiata la strage"

Non adeguatamente separati all'interno dello stadio, mentre suonavano gli inni nazionali i tifosi delle due squadre sono venuti in contatto in maniera violenta. La polizia è intervenuta con particolare durezza soprattutto nei confronti degli ospiti, caricandoli e ferendoli con manganelli e bastoni. Altri spettatori, tra cui anche diversi bambini in lacrime, hanno invece rischiato di essere travolti dalla calca. Leo Messi e compagni hanno cercato di intervenire a difesa dei connazionali, poi il capitano dell'Albiceleste ha riportato la squadra negli spogliatoi in segno di protesta.