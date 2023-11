Scontri Brasile-Argentina, la CONMEBOL si tira fuori: "Responsabilità FIFA"

I gravi scontri andati in scena sugli spalti prima di Brasile-Argentina, partita valida per la qualificazione ai Mondiali 2026, rischiano di passare impuniti. L'inizio ritardato della sfida poi vinta dai campioni del mondo in carica al Maracanà, con le due squadre costrette a lasciare il campo prima del fischio di inizio per gli scontri tra tifosi, hanno portato a un comunicato della CONMEBOL sull'accaduto: "Condanniamo ogni forma di violenza".