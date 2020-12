Scommesse, Trippier stangato:  10 settimane di squalifica

INGHILTERRA

Dieci settimane di squalifica e 70mila sterline di multa. E' la condanna comminata a Kieran Trippier, finito sotto indagine della Football Association (FA) lo scorso maggio per cattiva condotta con l'accusa di aver violato le normative sulle scommesse per il suo trasferimento dal Tottenham all'Atletico Madrid a luglio 2019. Simeone perderà, dunque, il terzino inglese fino ai primi di marzo. Getty Images

Davvero una brutta sorpresa sotto l'albero di Natale per Trippier e per l'Atletico Madrid. Simeone dovrà fare a meno di lui per 11 gare di campionato e per l'andata degli ottavi di Champions League contro il Chelsea: potrà schierarlo a partire dal derby con il Real del 7 marzo 2021.

Il 30enne terzino, che si è sempre dichiarato innocente e ha collaborato con la FA, può consolarsi per il fatto che non ha ricevuto la stessa pena del connazionale Daniel Sturridge, che lo scorso marzo è stato fermato 4 mesi per le medesime violazioni.