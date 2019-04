Scaloni investito a Maiorca: solo un grande spavento, già dimesso

09/04/2019

Grosso spavento per un brutto incidente stradale a Maiorca per Lionel Scaloni. Il ct dell'Argentina è stato investito da un'auto mentre era in bicicletta. La vettura, facendo retromarcia, ha invaso il marciapiede su cui viaggiava l'allenatore e ha travolto il tecnico, che è stato subito soccorso dai sanitari e dalla polizia locale e poi è stato trasportato all'ospedale Son Espases, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti e poi dimesso.