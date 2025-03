Sanzione esemplare per Fonseca: sospeso per 9 mesi. Niente panchina fino al 30 novembre

Sanzione clamorosa per Paulo Fonseca dopo il testa a testa con l'arbitro Bastien Millot nel corso di Lione-Brest. Nel giorno del suo compleanno, la commissione disciplinare della Ligue 1 ha deciso di sospendere l'ex tecnico del Milan fino al 30 novembre del 2025. Per nove mesi quindi, il tecnico portoghese non potrà andare in panchina, mentre fino al 15 settembre al 52enne sarà vietata anche la possibilità di accedere allo spogliatoio della squadra prima, dopo e durante ogni match ufficiale. Una punizione esemplare che ha effetto immediato.