Ligue1, Fonseca si scusa: "Mi pento di quello che ho fatto"

Dopo il folle testa a testa con l'arbitro, Paulo Fonseca chiede scusa. Il tecnico del Lione, a mente fredda, ha deciso di prendersi le sue responsabilità per il brutto gesto andato in scena in Lione-Brest inviando una lettera di scuse formali ad Antony Gautier (direttore degli arbitri) e Amaury Delerue (responsabile degli arbitri francesi): “Prima di tutto, vorrei porgere le mie più sincere scuse all'arbitro Benoît Millot e alla sua squadra per il mio comportamento di domenica", inizia l'allenatore ex Milan. "Mi assumo la piena responsabilità del mio errore senza voler inventare alcuna scusa per questo gesto sconsiderato”. Poi il mea culpa per l'atteggiamento tenuto: "Mi pento di essermi comportato in un modo che va contro i miei principi di vita. Posso assicurare che, nonostante l'aggressività con cui mi sono rivolto al signor Millot, non c'è mai stata alcuna intenzione se non quella di esprimere erroneamente il mio disappunto. Vorrei anche scusarmi con la commissione arbitri e con la Ligue 1”.