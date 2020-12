Santos contro il record di Messi: "Pelé con noi ha segnato 1.091 gol"

Grazie alla rete segnata al Valladolid, Leo Messi ha firmato il sigillo numero 644 della sua carriera in blaugrana, superando Pelé nella classifica dei bomber all time che hanno realizzato più gol con una sola squadra. Ma il Santos non ci sta e ha contestato ufficialmente il record della Pulce. Secondo il club brasiliano, i 644 gol di Messi sarebbero infatti lontano anni luce dallo score raggiunto da Pelé, che con le marcature realizzate nelle amichevoli avrebbe totalizzato 1.091 marcature.

Getty Images