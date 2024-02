Paura Crystal Palace, malore durante l'allenamento per Roy Hodgson

INGHILTERRA

Malore per Hodgson durante l'allenamento del Crystal Palace, che sta per esonerarlo: vicino Glasner

© Getty Images Crystal Palace in apprensione per Roy Hodgson: il club ha comunicato che la consueta conferenza stampa antecedente al match di Premier League (lunedì la sfida contro l'Everton) è stata annullata perché l'allenatore "ha avuto un malore durante l'allenamento di questa mattina". Per Hodgson, 76 anni, un problema di salute in un momento molto delicato anche a livello professionale visto che, dopo la sconfitta interna contro il Chelsea, è a un passo dall'esonero.

"‎Purtroppo la conferenza stampa di oggi non si svolgerà più come previsto poiché Roy Hodgson ha avuto un malore durante l'allenamento di questa mattina" ha scritto il Crystal Palace in una nota ufficiale. Un passato all'Inter (dal 1995 al 1997 e di nuovo nel 1999), il manager inglese era stato richiamato in panchina dal club nel marzo del 2023 dopo che, nel periodo 2017-2021, aveva messo insieme quattro salvezze di fila.

Il Crystal Palace attualmente è quindicesimo in classifica (24 punti in 24 partite), con tre sconfitte nelle ultime quattro partite di Premier League e cinque punti sulla zona retrocessione. Una situazione relativamente tranquilla che però non soddisfa il presidente Steve Parish che da giorni sta cercando un sostituto e sembra averlo ha trovato in Oliver Glasner, ex Eintracht Francoforte, che secondo i media inglesi avrebbe già firmato fino al 2026.