Cristiano Ronaldo-Al Nassr: visite mediche fatte, alle 17 la presentazione

Riad attende con ansia le 19 di questa sera (17 in Italia): al Mrsool Park ci sarà la presentazione di Cristiano Ronaldo come nuovo giocatore dell'Al Nassr. I nuovi tifosi pagheranno 4 euro, il ricavato finirà in beneficenza, per assistere alla prima di CR7 nello stadio di casa. L'attaccante portoghese ha postato sui social lo sbarco in Arabia Saudita, ringraziando per la calorosa accoglienza, per poi dare testimonianza del superamento delle visite mediche. CR7 guadagnerà circa 200 milioni di euro a stagione fino al 2025 (ma attenzione alla "clausola Champions" che potrebbe riportarlo in Europa prima del previsto), poi diventerà testimoniale della candidatura dell'Arabia ai Mondiali 2030