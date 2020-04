Ronaldo ai suoi tifosi: "Mi dissero che non avrei più camminato. Poi ho vinto"

"Mi dissero che non avrei più camminato, sembrava che la mia stessa vita mi fosse stata tolta. Fu in quei momenti che i miei limiti furono messi alla prova e io combattei per superarli. E vinsi". Sono alcune delle frasi contenute in una lettera che Ronaldo il Fenomeno ha scritto ai tifosi del Real Valladolid, di cui è presidente, per incoraggiarli in questo brutto periodo di emergenza coronavirus. "Siamo separati dalla distanza fisica ma sono convinto che non siamo mai stati così vicini. Siamo dentro le nostre case per noi stessi, per coloro che amiamo, per tutti quelli che non conosciamo nemmeno e per coloro che non possono più stare con noi - continua il messaggio del brasiliano - Vi scrivo per ringraziarvi di essere lì, per la pazienza, la cautela e l'ottimismo nonostante tutte le difficoltà, le sfide e le perdite che stiamo affrontando in questi tempi difficili. Il calcio mi ha insegnato molte cose".